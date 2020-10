IL MONITO

TREVISO Dopo il record di sabato, la domenica vede un ennesimo incremento. Sono 100 i nuovi contagi registrati, più un ricovero in malattie infettive. Salgono dunque a 1899 i contagi a Treviso: la Marca resta maglia nera del Veneto. E il direttore dell'Usl 2 Francesco Benazzi, per tentare di invertire la tendenza, annuncia: «Se vedete gente senza mascherina avvisate le forze dell'ordine». E che la situazione stia peggiorando lo dicono anche altri segnali, come i primi vigilantes assunti dai supermercati per controllare che tutti i clienti rispettino le norme anti-Covid. La curva dei contagi è comunque destinata a salire anche se non c'è uno stato di allarme ma di preoccupazione sì.

L'ANALISI

«Questi numeri sono il risultato del nostro metodo di testare i contatti dei contatti. Abbiamo aumentato i tamponi allarghiamo il raggio dei testati. Ma sono fino ad ora per fortuna prevalentemente asintomatici, anche se in effetti tosse, mal di gola e sintomi simil influenzali cominciano ad essere accusati», conferma Benazzi dando sostanza alle percentuali che rilevano nel 45% dei positivi questa sintomatologia. Due nuovi focolai, la corale di Barbisano e la Co-Work cooperativa, impensieriscono ancora i sanitari, anche se il tracciamento sembra aver isolato tutti i casi. Ma la perplessità del direttore generale è soprattutto nei confronti della superficialità di molte persone che ancora sottostimano l'uso della mascherina. «Volete un nuovo lockdown? Continuate a comportarvi con leggerezza. Ma sia chiaro che lo avete voluto voi- commentava ieri aggiungendo- chiedo a tutti senso civico. E se vedete situazioni a rischio, denunciate». E' durissimo Benazzi nei confronti di quanti ancora non utilizzano la mascherina: «Se ogni trevigiano agisce con senso civico e rispetta le regole il lockdown non ci sarà. Io dico ai cittadini: se vedete persone senza mascherina avvisate le forze dell'ordine. Noi stiamo cercando di fare tutto per non fermare ancora le scuole e l'economia. Ma se le persone non agiscono nel rispetto degli altri tornerà il blocco. E lo avremo voluto noi».

L'EVENTO

Promosso a pieni voti il giro d'Italia. «Gli eventi sportivi maggiori sono assolutamente garantiti, perchè frutto di un enorme lavoro. Approfitto qui per ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile che hanno garantito uno svolgimento impeccabile della tappa. Esattamente come in classe noi abbiamo la garanzia che le regole vengono seguite. Non abbiamo la garanzia invece fuori da scuola e nello sport amatoriale come il calcetto, dove poi tutti finiscono in spogliatoio insieme». I contagi, lascia intendere, arrivano proprio da questo tipo di situazioni: «Tutte le situazioni di positività arrivano da contesti extra-lavorativi o extrascolastici. Dobbiamo sempre di più usare la mascherina ed evitare gli assembramenti. È un dovere civico, il rischio è che il giovane contagi il nonno con tante patologie che poi va in terapia intensiva». Benazzi ricorda alcune situazioni limite che hanno portato a un grave aumento dei contagi: «Le situazioni istituzionalizzate danno garanzia. La garanzia non c'è al ristorante, dove capita che il gestore non controlli; nelle feste da 500 persone dove non sono rispettate nè e distanze nè la sicurezza. Bisogna avere etica nei confronti degli altri. Sennò il lockdown ci arriva, è perché lo abbiamo voluto no». A supporto delle sue affermazioni Benazzi porta i dati di fatto. «All'Aja i lavoratori sono controllati. Il contagio è arrivato dall'esterno: vacanze a rischio, senza utilizzare i presidi di sicurezza e poi il virus entra in azienda e dà origine al focolaio».

LE CONTROMISURE

Ieri mattina intanto nei supermercati trevigiani si respirava un clima da pre-blocco. Maxispese, grande concentrazione di persone, uso di guanti e per la prima volta dopo molto tempo la presenza delle guardie giurate a tutela dei clienti per controllo dell'uso delle mascherine e del rispetto delle distanze. «Non si deve creare panico però, perchè rischiamo comportamenti non controllati. Io non voglio che si arrivi alla chiusura delle attività perché queste tengono in piedi l'economia. Per questo stiamo utilizzando il metodo del test a catena. In questo modo si tracciano tutti e si controlla la proliferazione del Covid. Ma i negazionisti, i giovani della movida, e tutti quelli che hanno atteggiamenti superficiali devono capirla. E per chi non la capisce lo ribadisco: si alza la cornetta e si chiamano i carabinieri».

Elena Filini

