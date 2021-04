Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MONITOBELLUNO Giallo speranza ma con i piedi ben saldi per terra. Le prime immagini degli assembramenti per lo spritz, prima del ritorno in giallo (che scatta da oggi), rimbalzano nelle pagine social portando con sé anche qualche timore di quel che sarà della curva dei contagi. Ma il ritorno, seppur con limitazioni ancora molto forti, verso la normalità è anche un grande segnale di speranza. Il presidente della Provincia di Belluno,...