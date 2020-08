IL MONITO

BELLUNO Basta con le gare, con i sorpassi pericolosi, con le curve tagliate. La Polizia stradale dichiara guerra ai motociclisti scorretti, quelli che deliberatamente non stanno alle regole. Tant'è che viene annunciato un nuovo tipo di controllo: nei fine settimana di agosto, lungo le strade della nostra provincia, si potrà incappare in pattuglie senza divisa. Pronte a sanzionare. E' Paolo Fabbri, dirigente della Polizia stradale di Belluno, a spiegare i termini della questione: «Saranno questi poliziotti in borghese a rilevare le infrazioni dei motociclisti e ad avvisare l'altra pattuglia che sta a valle e che ha il compito di fermare i centauri sono parole del dirigente - sono consapevole che girare in moto sia bellissimo, in quanto, tra l'altro, si possono raggiungere località che normalmente con l'auto sono meno godibili. Ma non si può diventare pericolosi per sé e per gli altri, magari superando dove non si può». Questo un prerequisito per coloro che amano viaggiare in moto: «Rendetevi visibili, usate abbigliamento tecnico, magari con catarifrangenti».

I DIECI CONSIGLI

Paolo Fabbri, quindi, lancia il suo appello a tutti, automobilisti e motociclisti: «Rispettate il codice della strada, rispettate voi stessi». Poi ricorda e commenta le regole per una vacanza in tranquillità. Prima di partire controllare gomme, luci, olio, acqua della vettura. Poi i documenti di guida, cioè patente valida, carta di circolazione, assicurazione. Se si trasportano bambini? Non devono essere liberi sui sedili: il loro posto è sul seggiolino fino a quando non sono alti 150 centimetri e potranno essere legati con le cinture («Il bambino vola come un proiettile fuori dal finestrino, con lesioni spesso mortali»).

CINTURE

A proposito di cinture: tutti gli occupanti hanno l'obbligo di legarsi, non è facoltativo per chi sale sul sedile posteriore: «Chi rischia di più in caso d'urto è proprio il passeggero seduto dietro». Ovvio che vanno osservati i limiti di velocità, che va mantenuta la distanza di sicurezza per non rischiare tamponamenti, che è utile informarsi sulla viabilità (numero verde 1518) e che non va usato il telefono cellulare mentre si guida «Qualcuno dice che non stava parlando, ma solo ascoltando; sta di fatto che se si stanno usando le mani non si guarda la strada. Consiglio il bluetooth». Altro punto dolente è l'uso scorretto delle corsie dove ce ne sia più di una per senso di marcia: bisogna sempre circolare sulla corsia più libera a destra «Non è riservata ai camion!». In caso di incidente: fermarsi e prestare assistenza ai feriti, se ce ne fossero, spostare subito il mezzo sulle piazzole di soste e sulla corsia d'emergenza, indossare il giubbotto rifrangente. Il dirigente Fabbri tiene a un ultimo avvertimento: guidare solo in perfette condizioni psicofisiche. Il che non significa solamente con tasso alcolemico inferiore a 0.5 gr/litro e neppure sotto effetto di altre sostanze. Esiste un terzo killer: la sonnolenza indotta da alcuni farmaci che risultano incompatibili con la guida in sicurezza. «Anche in questo caso si commette un reato».

DDD

