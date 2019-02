Il monito a Palazzo Chigi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOROMA Non ha mai parlato di recessione, ma di «ristagno» o «calo dell'attività produttiva» del caso Italia mentre all'estero si parla «di rallentamenti congiunturali». Ignazio Visco sferza il governo a reagire, per contrastare la recessione tecnica del pil negativo dello 0,2% per il secondo trimestre consecutivo. «Il benessere delle famiglie» dipende dalla «capacità di crescita dell'economia» ricorrendo a investimenti pubblici complementari a quelli privati, realizzati con rapidità ed efficienza nel quadro di un...