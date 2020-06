IL MONDO SANITARIO

PADOVA «Posso fare un esempio, così ci capiamo meglio? Quell'11 settembre del 2001 nessuno si aspettava un attacco terroristico immane, quindi poi ci siamo dovuti abituare negli aeroporti agli scanner, a toglierci cinture e scarpe, a fare attenzione ai bagagli, ai liquidi. Gli esseri umani sono facili a dimenticare: affinchè quello che abbiamo recentemente passato non sia stato vano, deve prevalere il buon senso».

A parlare è Giampiero Avruscio, presidente dell'Anpo, Associazione nazinale primari ospedalieri dell'Ospedale civile di Padova. La mascherina? «Se sono da solo non la porto ma se mi trovo con persone, in una comunità, sul listòn, è buon uso tenerla su bocca e naso perchè così proteggo me e gli altri. Non possiamo fare finta che non sia successo nulla: l'11 settembre ci ha cambiato la vita, e credo anche il Covid-19. Non è solo questione di mascherina - argomenta Avruscio, di professione angiologo -, ma anche di distanziamento sociale, pulizia delle mani, igiene. Se siamo passati dalla fase 2 alla fase 3 è il frutto del contenimento della fase 1. A Padova siamo andati contro legge rintracciando gli asintomatici positivi che nessuno cercava, e questo ci ha salvato, ma il virus lo stiamo ancora conoscendo, è un discorso di prudenza. La mascherina è diventata insomma come il portafogli. Senza, in tasca, non esci di casa».

Il chirurgo Stefano Merigliano, presidente della Scuola di Medicina e Chriurgia dell'Università di Padova, continuerà a indossarla negli ambienti chiusi. «In quelli aperti, dove oggi il tasso di possibili infetti è crollato, è ragionevole di no. Al supermercato, dal barbiere, in un negozio, al bar è opportuno averla - sottolinea - così come in treno, in autobus e in tutti gli ambienti con scarso ricircolo d'aria. Io continuerò ad avere questa posizione. Se, anche all'aperto, mi fermo a fare una chiacchierata, questo diventa un contatto e la prudenza vuole che indossi la mascherina, invece se corro, vado in bicicletta, credo sia un di più. Sono più preoccupato della vita notturna, degli assembramenti durante la movida. Insomma, siamo in presenza di una gradazione. Che gli italiani rispondano alle gradazioni, è questione come al solito di buon gusto, di buon senso. Dal punto di vista epidemiologico, all'aperto, la mascherina ha poca valenza. Dobbiamo essere flessibili».

Favorevole alla mascherina, con dei distinguo, è il professor Eugenio Baraldi, specialista in pediatria, allergologia, immunologia e medicina dello sport, direttore della Patologia neonatale dell'Azienda ospedaliera universitaria: «Credo che la situazione sia tranquilla, siamo entrati in una fase non a rischio: nelle infezioni virali è così, a un certo momento calano. Vuoi il caldo, vuoi l'andamento intrinseco del virus, i numeri di cui disponiamo sono rassicuranti. I problemi sono sempre gli assembramenti. In ospedale comunque la mascherina la indossiamo sempre, è una buona compagna di viaggio. Fuori, camminando a distanza dagli altri all'aperto o andando in bici, non serve».

L'immunologa Antonella Viola, uno dei volti che campeggia sui cartelloni pro-mascherina in seno alla campagna di sensibilizzazione Uno sguardo alla sicurezza, promossa un mese fa dal Comune, affida a Facebook il suo pensiero: «Il numero relativamente basso di morti che vediamo oggi è la logica conseguenza del basso numero di contagi perchè la mortalità non è cambiata. Quello che è cambiato è che abbiamo ridotto la circolazione del virus, e siamo stati molto bravi!».

