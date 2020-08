IL MONDO DELLA NOTTE

TREVISO Potenziare il ricircolo d'aria e mantenere il distanziamento sociale. Fervono i lavori per riaprire le discoteche anche durante la stagione autunnale e invernale. Con questo obiettivo nei giorni scorsi una delegazione di Silb-Confcommercio del Veneto, il sindacato dei locali da ballo, ha incontrato il presidente Zaia per parlare del loro futuro prossimo. Un tema delicato, da affrontare in vista della prossima stagione visto che le attuali disposizioni regionali consentono i balli solo nelle aree esterne.

ALTI RISCHI

Per i prossimi mesi, senza chiare disposizioni, il rischio è di tenerli chiusi. Un serio problema per le attività del litorale, che speravano di recuperare parte delle perdite da febbraio a giugno, ma soprattutto per i locali dell'entroterra che rischiano di perdere l'intera stagione invernale con tutte le conseguenze del caso. Comprese quelle occupazionali. Senza dimenticare che l'eventuale soluzione adottata per il Veneto potrà diventare un modello anche per altre regioni. Per questo all'incontro erano presenti i presidenti provinciali di Silb: per Vicenza Fabio Fachini, per Treviso Renzo e Giannino Venerandi, Franco Polato per Venezia, Andrea Cavinato e Andrea Massaggia per Padova e il coordinatore veneto, nonché vicepresidente nazionale, Paolo Artelio. Una presenza compatta per ribadire l'importanza della questione. E raccomandare la necessità di una soluzione.

«Il presidente spiega Polato ci ha ammoniti a prestare attenzione e rispettare le prescrizioni. Ci ha chiesto di formulare proposte che la Regione valuterà quando sarà elaborato il Dpcm del Governo. È stato un incontro importante e proficuo, abbiamo visto disponibilità e attenzione».

LE PROPOSTE

Tra le proposte che Silb invierà a Zaia ci sono il rafforzamento del riciclo dell'aria, il mantenimento delle distanze e, se non fosse possibile mantenerle, l'uso delle mascherine. «Le presenteremo con un testo ufficiale. Il ricircolo dell'aria è una soluzione fattibile per tutti e in certe condizioni si potrebbero riconsiderare i limiti delle capienze chiosa Polato. Siamo per il rispetto delle regole, cercando però condizioni che consentano ai locali di lavorare».

