Il mondo del pallone trevigiano comincia a tremare. Dopo essersi rimesso in moto al termine della lunga inattività per l'emergenza sanitaria, ora è alle prese con l'ombra lunga dei contagi. Sempre più sparsi e sempre più numerosi. In particolare nella Sinistra Piave le positività stanno costringendo alla quarantena intere squadre e le relative società. L'avvio del campionato sarà quindi forzatamente zoppo per il forfait obbligatorio di alcuni team. Ma quel che preoccupa di più i giocatori è il rischio di mettere a repentaglio la salute delle proprie famiglie e il proprio lavoro. «Amiamo il calcio, ma così non ne vale la pena» hanno detto in molti non nascondendo forti timori e la tentazione di fermarsi almeno temporaneamente. Dopo il caso del Conegliano e i 3 del Tarzo Revine Lago, dove gli infetti sono saliti a 6, ora il contagio è arrivato anche al Cappella Maggiore. Diverse le squadre cche hanno subito effettuato gli screening e ora costrette a sospendere le attività, nonostante gli atleti siano negativi, come nel caso del Barbisano, solo perchè hanno incontrato una delle formazioni con positività conclamate. Altre società si sono tutelate sospendendo comunque le amichevoli. E il campionato è ormai alle porte.

