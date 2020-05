IL MONDO DEL LAVORO

VENEZIA I dati della cassa integrazione forniti ieri dal Governo e dalla Regione sono un barometro importante della situazione economica del territorio, pur non consentendo di guardare dentro il mondo del lavoro in modo capillare. Rispetto ad altre province del Veneto, dove l'industria è più importante, i numeri veneziani sono più piccoli, ma non meno preoccupanti, poiché dietro la filiera del turismo ci sono molte realtà che faticano ad entrare in questi compartimenti stagni delle integrazioni salariali.

I NUMERI

Le domande presentate per la Cig ordinaria nel Veneziano sono state al 29 aprile 4mila 613 di cui 4mila 75 accolte. Per la Cig in deroga, le domande decretate in Regione sono state alla stessa data 5mila 404 e quelle autorizzate dall'Inps 2mila 656. Ne parliamo con il segretario generale della Camera del lavoro metropolitana di Venezia, Ugo Agiollo.

«Siamo a numeri molto più ampi di quelli che avete detto - spiega - La situazione è drammatica, perché sono decine di migliaia i lavoratori che sono stati posti nelle varie forme di cassa integrazione e che quindi come prima preoccupazione hanno quella dell'esistenza del proprio posto di lavoro dopo tutto questo. Se sono veri i dati di Veneto Lavoro, a Venezia potremmo anche parlare di 10mila disoccupati in più dopo questa crisi. E ciò non ci fa dormire di notte. Mi pare strumentale - aggiunge - quello che le associazioni datoriali dicono, cioè che il sindacato non vuole riaprire. Noi siamo i primi a volerlo, ma in sicurezza. Una seconda ondata di pandemia sarebbe una pietra tombale per la nostra economia».

I TEMPI

Poi c'è la questione dei tempi, perché c'è tanta gente che non ha ancora visto nulla e sta vivendo dei propri risparmi o di aiuti familiari o solidali. «In questo caso - spiega - pur avendo la Regione lavorato meglio di molte altre, ci sono tempi ancora lunghi e il doppio passaggio con Inps non aiuta. In una condizione normale si fa veloce, con migliaia di domande è complicato liquidare i soldi in tempi rapidi. Poi c'è la partita dei fondi di solidarietà, i bonus stagionali, partite Iva ecc, e molta gente sta ancora aspettando. Infine ci sono lavoratori rimasti fuori da tutti questi istituti ed è difficile rintracciarli per come è stato frammentato il mercato del lavoro. L'obiettivo - conclude - è non lasciare solo nessuno e queste persone dimenticate si facciano sentire da noi e cercheremo di aiutarli per far cambiare le norme.

M.F.

