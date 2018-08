Il momento più difficile del manager e i Benetton gli danno piena fiducia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Chi conosce Giovanni Castellucci, ad di Atlantia, la società che controlla Autostrade, sa bene quanto sia duro, puntiglioso e perfezionista. Con se stesso e con gli altri. Poco incline al palcoscenico e ai talk show televisivi, l'ingegnere di Senigallia preferisce parlare con i fatti, metterci la faccia. E se ieri in conferenza stampa si è scusato e ha riconosciuto di non essere stato immediatamente vicino alla città, «di non essere riuscito a far percepire la vicinanza, lo strazio vissuto», non lo ha fatto per...