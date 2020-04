«Riorganizzazione dell'ospedale, con distinzione dei percorsi per pazienti Covid da quelli non Covid, e campagna di tamponi a sanitari e utenti per scovare gli asintomatici». Andrea Crisanti, direttore dell'Unità complessa di Microbiologia e coordinatore del piano tamponi in Veneto, ha presentato così il suo modello di contenimento del rischio. Crisanti è intervenuto durante il webinar Terapie Covid Consensus Conference organizzato ieri da Motore Sanità. Ad ascoltarlo c'era una platea di esperti collegati da tutt'Italia. Ha partecipato all'evento anche il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Luciano Flor. «Già il 20 gennaio avevo fatto presente la necessità sviluppare un test diagnostico per identificare le persone positive al nuovo coronavirus spiega il professor Crisanti - visti i primi casi di polmonite atipica verificatisi in Cina. Padova è centro di riferimento per le malattie emergenti, il nostro compito era anche mettere a punto misure di prevenzione. Prima cosa abbiamo creato il test diagnostico e non appena si sono verificati i primi casi in Italia abbiamo fatto una riunione con la direzione e le malattie infettive. Il primo passo è stato mettere in sicurezza l'ospedale. L'Azienda ospedaliera è uno dei nosocomi più grandi d'Italia, conta 8mila dipendenti e affluiscono 15mila persone al giorno. Prima con i test a Vo' e poi con la campagna di tamponi in ospedale ci siamo resi conto che tanti soggetti erano asintomatici». Ora l'attenzione è puntata sui trattamenti per combattere il virus. «Ai nostri pazienti aggiunge Crisanti - diamo una combinazione di idrossiclorochina, azitromicina più un anticoagulante a bassa dose». In attesa di farmaci specifici antivirali che saranno la vera cura per Covid-19, gli esperti ieri hanno condiviso le loro esperienze sulle terapie attualmente disponibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA