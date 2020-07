Negli esposti si chiede alla Procura di valutare l'indebito utilizzo dei telepass aziendali da parte dell'ex presidente Mauro Vagaggini. Sti Spa ha rimborsato 2.913 euro di spese tra gennaio 2010 e maggio 2019. Adesso quei viaggi vengono ritenuti «non inerenti l'attività aziendale». Negli esposti si fa presente che in alcune occasioni sarebbero stati utilizzati contemporaneamente sia il telepass dell'Atap sia quello della Sti. Nelle indicazioni contenute nelle ricevute rilasciate al casello autostradale, poi consegnate per i rimborsi, vi è un codice 4. Significa che l'auto trainava un carrello. Nell'esposto si ipotizza che nel rimorchio vi fosse una vettura da rally. Chi avesse contemporaneamente in dotazione il secondo telepass aziendale si chiede alla Procura di scoprirlo.

Così come si chiede di far chiarezza sull'impiego «sporadico di tre meccanici Atap» alla City Green, società di giardinaggio di Vagaggini, e all'associazione Fit Lown di Cordenons, sempre riconducibile alla sua famiglia. Sarebbe successo nel 2016. Gli stessi meccanici, sentiti nel corso delle verifiche interne, avrebbero confermato di aver fatto manutenzione su due auto da rally e su un rimorchio per il trasporto dell'auto: un intervento da un paio d'ore nel primo caso; un paio di interventi da tre ore nel secondo e due interventi da un'ora nell'ultimo caso.

