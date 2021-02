LA DECISIONE

MIRA «Il mio no al governo Draghi è espressione del profondo sconcerto espresso anche dagli attivisti veneziani e dai consiglieri del Movimento».

Alvise Maniero, tra i primi ad aderire al Movimento e sindaco di Mira dal 2012 al 2017, è tra i deputati pentastellati che ieri alla Camera hanno votato contro il Governo Draghi in netto contrasto con la posizione indicata dal Movimento. La sua è una posizione condivisa con la base?

«Con molti certamente. Ho effettuato diversi incontri, su zoom e altre piattaforme on line nei giorni scorsi, con gli attivisti ma anche con i consiglieri del veneziano. Ci siamo confrontati ed in molti hanno compreso la gravità del momento e la mutazione del Movimento a livello nazionale esprimendo un vero e proprio sconcerto».

Per quale motivo ha votato contro il Governo Draghi in contrasto con le indicazioni del Movimento?

«La mia posizione è in linea con gli impegni assunti con gli attivisti e con il nostro programma. Chi ci ha votato, nel 2018, di certo non voleva, e non vuole, vedere il Movimento al governo insieme a Forza Italia. È la linea del movimento che, ora, è cambiata di 180 gradi rispetto alla rotta tracciata. Io me ne sono assunto la piena responsabilità e per questo motivo ho votato no».

Il capo politico del M5S Vito Crimi però ha minacciato l'espulsione per i deputati del Movimento che voteranno no?

«Crimi ha detto tante cose in queste ultime settimane. Aveva detto no anche a Renzi, e poi ha cambiato idea, aveva detto no a Draghi ed ecco com'è finita. Potrebbe cambiare idea anche questa volta, chissà. Per inciso, dovevano essere espulsi anche i colleghi che da marzo e aprile non hanno più restituito parte delle indennità al Movimento, e invece ne fanno ancora parte».

La posizione del vostro capo politico è stata comunque molto dura, che reazioni ha suscitato tra voi deputati pentastellati?

«La mia decisione non è cambiata affatto. So per certo che alcune colleghe deputate convinte, fino a mercoledì scorso, di astenersi dal voto, dopo le sue dichiarazioni hanno votato un no, convinto».

Se però il Movimento deciderà la sua espulsione cosa farà?

«Continuerò ad essere testimone di una via alternativa al Recovery Fund e alle condizioni che l'Europa ci impone e che Mario Draghi, rappresentava anche prima della pandemia, quando era a capo della Bce, e rappresenta anche adesso che invece è a capo del Governo».

Luisa Giantin

