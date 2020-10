MIRANO Pronti a festeggiare il trentennale, chiusi in poche ore dal nuovo Dpcm. Il grido di dolore di chi, virtuoso e ricercato, era riuscito a differenziarsi e ora si trova penalizzato come tutti gli altri, ha molte voci, tra cui quella di Nicolas Pablo Narduzzi, titolare dell'Iguazù a Mirano. Il centro bowling, inaugurato nel 1990, festeggia proprio in questo disgraziato 2020 i 30 anni di attività. «Un anniversario - commenta amaro Narduzzi - che non poteva essere peggiore. Ci hanno chiuso nel periodo per noi più produttivo e senza considerare tutti gli sforzi e gli investimenti fatti». Transenne, contapersone, un servizio di guardiania, perfino luci colorate all'ingresso per segnalare la capienza ed evitare che troppe persone calcassero i 2.700 metri quadri di sale della struttura. All'Iguazù erano anche stati acquistati nuovi arredi per rivisitare le sale, mantenere le distanze, creare ambienti più sicuri: i gestori avevano chiuso l'ascensore per evitare che si creassero assembramenti e dimezzato le piste da bowling per mantenerne sempre una vuota tra quelle utilizzate dai giocatori. Tutto inutile. «Da ieri - protesta Narduzzi - siamo chiusi come una sala giochi qualsiasi, perché si è fatta di tutta l'erba un fascio, senza valutare investimenti e adeguamenti alle disposizioni. Che senso ha? Noi non avevamo nulla in comune con una videolottery, anzi avevamo chiuso la nostra slot per non vedere le persone rovinarsi, avevamo introdotto un nuovo modo di fare intrattenimento, con eventi anche sociali e culturali, come presentazioni di libri. Perché non ci hanno detto: invece delle 2mila persone potete farne entrare 300? Da oggi devo tenere a casa 15 persone, perdere tutti gli incassi e continuare a pagare tasse e utenze, che al massimo verranno posticipate. Più di tanti ristori una tantum servirebbero agevolazioni per ripartire, ma arriveranno? E quando? Senza sapere poi cosa ci aspetta dal 25 novembre quando, forse, ci verrà consentito di riaprire. Non è facile chiudere un mese in piena stagione e poi ricominciare».

