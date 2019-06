CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MINISTROVENEZIA Nessuno scavo in laguna si farà senza conoscere esattamente il tipo di fanghi. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ieri a Torino con il premier Giuseppe Conte per il Clean air dialogue. Logicamente, dopo l'incidente di domenica della Msc Opera, era inevitabile parlando con i giornalisti che l'accento non cadesse su Venezia e sulle grandi navi.I FANGHICosta ha fatto capire che se si dovrà scavare il canale Vittorio Emanuele (circa 600mila metri cubi di fanghi) bisognerà prima sapere quanto sono inquinati....