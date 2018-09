Il ministro nel palazzo-ghetto delle Marche «Qui non si vive, la ruspa unica soluzione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VISITAPORTO RECANATI «Servono le ruspe, non vedo altre soluzioni». Dal tetto dell'Hotel House Matteo Salvini ammira un panorama mozzafiato. E guardando il mare Adriatico e lo splendido scenario del Monte Conero, rimane stupito. «Peccato, l'avevano scelta bella la location, qui è stupendo», esclama. Già, peccato. Perché quel maxi resort per turisti costruito nel 1967 a Porto Recanati, una delle località balneari più prestigiose delle Marche, si è trasformato in un ghetto in cui regna la delinquenza. I numeri sono impressionanti: 16...