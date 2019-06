CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, alla cerimonia di riapertura al traffico del Ponte della Priula (Treviso), ha incontrato anche ieri il Governatore del Veneto Luca Zaia e ha affrontato numerosi temi veneziani. In particolare i rapporti con il Comune di Venezia, i progetti per estromettere dalla laguna le grandi navi, la nomina del super-commissario per concludere il Mose. Toninelli ha invitato il sindaco al dialogo, con un secco: «Basta insulti, basta polemiche, dobbiamo ascoltarci». Il ministro è tornato però anche sulla...