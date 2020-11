VENEZIA Ad un anno di distanza, l'attenzione del Governo per Venezia e il territorio colpito dall'eccezionale evento meteomarino del 12 novembre resta immutata. Lo ha detto il ministro per i rapporti col Parlamento, Federico D'Incà.

«Lo scorso anno, appena mi ero recato a Venezia - ricorda il ministro - avevo notato l'immediata voglia di reagire da parte della popolazione. Ai cittadini in difficoltà, così come agli amministratori locali ho portato fin da subito la vicinanza e l'attenzione del Governo che si è impegnato a intervenire con importanti misure di sostegno, 148 milioni di euro per l'intero territorio veneto colpito. A un anno dall' Aqua Granda, la laguna si trova in uno stato di maggiore sicurezza grazie al Mose che nel mese di ottobre ha dato prova della sua utilità. Ancora una volta è importante, però, sottolineare come non possa essere soltanto il Mose a provvedere alla tutela della laguna ma sia necessario investire con decisione nella lotta per i cambiamenti climatici. Una linea che il Governo Conte ha già scelto di seguire Recovery Fund».

Su quest'ultima questione, al ministro si è unita la consigliera regionale del M5S Erika Baldin: « Dobbiamo essere consapevoli che non basta il Mose, è necessario aumentare l'impegno nel contrasto al cambiamento climatico. I soldi per investire ci sono, arrivano con il Recovery Fund e dobbiamo essere bravi a utilizzarli al meglio per il nostro Veneto».

Per il senatore Pd Andrea Ferrazzi, Governo e Parlamento hanno fatto molto e subito, ma bisogna proseguire.

«Ora si deve continuare con l'impegno per la salvaguardia di Venezia, non solo con il il Mose, che sta funzionando, ma con interventi diffusi e continuativi. La straordinarietà della nostra città ha bisogno di un'azione ordinaria, che coinvolga tutti i livelli istituzionali».

Infine, la senatrice del M5S, Orietta Vanin interviene sulla nomina imminente del presindente dell'Autorità per la Laguna: «Ritengo fondamentale che la persona che ricoprirà questo incarico, sia di altissimo profilo istituzionale.

Sono altresì convinta che debbano essere persone di nomina nuova che non abbiano nulla a che fare con gli strascichi del passato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

