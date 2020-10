IL METEO

VENEZIA Approvate le procedure di emergenza per il sollevamento contemporaneo di tutte le paratoie alle bocche di porto, che sono parte integrante dei test di funzionamento del Mose. Era questo l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno approvato dal Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle Opere pubbliche del Veneto e del Trentino Alto Adige di ieri mattina.

Si è stabilito che in coincidenza con previsioni di marea superiori (solo per il momento, perchè il Mose non è finito) a 130 centimetri, a partire da 72 ore prima dell'evento previsto, il Consorzio comunichi ai vari enti una sorta di preallarme. Che si confermerà via via che le previsioni avranno un'attendibilità maggiore, e quindi con l'approssimarsi del picco. Dalle 24 ore prima scatterà il conto alla rovescia, fino a 6 ore quando la Capitaneria di Porto avrà l'incarico di emettere un'apposita ordinanza per regolamentare la navigazione, e da allora in poi la procedura non sarà più reversibile. La decisione di alzare le paratoie per ora spetta al commissario straordinario per il Mose Elisabetta Spitz insieme al Provveditore Cinzia Zincone.

IL TEST

Il prossimo test di sollevamento contemporaneo di tutte le bocche di porto era previsto per il 9 ottobre, in condizioni di mare tranquillo, ma sabato 3, considerate le previsioni del tempo che parlano di una possibile marea intorno ai 135-140 centimetri potrebbe essere un'occasione d'oro per testare il funzionamento in caso di necessità. Anche perchè l'accordo, a proposito del Mose, era proprio quello di essere pronti per la stagione delle acque alte, che a quanto pare è già iniziata, in anticipo sul calendario.

Nel frattempo la meteorologia sta diventando una scienza sempre più attendibile grazie all'impiego di software progressivamente più sofisticati. E le previsioni confermano che in queste ore un fronte di aria artica sta attraversando la Francia. È ancora lontana, il suo arrivo a Venezia è previsto tra le 11,30 e le 13 di sabato. La stessa ora, mezzogiorno, in cui dovrebbe collocarsi una massima di marea che a livello astronomico segna un semplice +76.

LE PREVISIONI

«Ma in coicidenza con un abbassamento della pressione di 25/30 millibar, che potrebbe dare un innalzamento di pari centimetri della quota del mare, e di un contemporaneo innalzamento della pressione nel sud Italia di pari entità, potrebbero crearsi le condizioni per una marea eccezionale - spiega il responsabile del Centro Maree del Comune di Venezia Alvise Papa - A cui si aggiunge la previsione di una sciroccata che potrebbe arrivare dalle coste della Grecia». Ed ecco che si spiega il bollettino del Centro Maree del Comune di Venezia, che nei giorni scorsi ha confrontato i propri dati con Ispra, Cnr e Arpav (oggi seguirà un nuovo tavolo tecnico) e che parla di una tendenza per le 12 di sabato tra i 135 e 140 centimetri.

«Si tratta di capire se l'evento sarà in coincidenza con la massima verso mezzogiorno - aggiunge Papa - o se ci saranno altri fattori che influenzeranno il contributo meteorologico della marea, tanto da far slittare qualche elemento di qualche ora. Ma ad oggi sembra che la marea sarà di valore importante».

«Se l'evento sarà confermato saranno alzate tutte le paratoie insieme, altrimenti resterà ferma la data del 9 ottobre» dice il provveditore Cinzia Zincone.

Anche se è facile, che visto che si tratta solo di qualche giorno di anticipo, ci siano pressioni perchè davvero il test, che serve per formare il personale delle squadre che si occuperanno delle procedure di movimentazione venga eseguito anche se le previsioni dovessero attestarsi su valori inferiori.

Raffaella Vittadello

