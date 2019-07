Il meteo fa saltare Pappalardo Il Summer allunga fino a martedì

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il maltempo minaccia per tutto il giorno e al Mirano Summer Festival salta l'esibizione di Adriano Pappalardo. Ma l'associazione Volare ha comunque salvato la serata, speciale per il suo scopo benefico, e ha annunciato a sorpresa un prolungamento del festival (e della solidarietà), che andrà avanti fino a martedì sera. Paolo Favaretto, patron del Mirano Summer festival, aveva voluto Pappalardo proprio per attirare un pubblico numeroso e raccogliere fondi per i fratellini Riccardo e Nicoletta Boaghe, i due bambini di Mirano, rimasti orfani...