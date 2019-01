Il meteo evita lo stop al traffico ma l'aria resta ben poco pulita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEROVIGO In 15 giorni, undici sforamenti, ma il semaforo resta verde e a Rovigo non scatta alcuna misura antismog. Eppure, il livello massimo di Pm 10 giornaliero è stato superato ormai undici volte dall'inizio del 2019, bruciando quasi un terzo del totale dei 35 tollerati in un anno.Per una strana combinazione di fattori meteorologici, il livello sotto soglia registrato martedì, fa sì che nel bollettino regionale di oggi non scatti l'allerta, che può essere di livello 1 dopo quattro giorni consecutivi di superamento del valore...