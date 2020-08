IL METEO

BELLUNO È il secondo dato più alto dell'estate a Cortina quello delle precipitazioni rilevate lunedì sera nella Conca: secondo i dati Arpav con i valori giornalieri rilevati alla Stazione Cortina d'Ampezzo - Gilardon sono caduti quasi 30 millimetri di pioggia nelle 24 ore del 24 agosto. Un dato medio (esattamente di 29,8) che è secondo solo al 33,6 del 3 agosto scorso. Ma a renderlo ancor più pesante il fatto che si è concentrato in meno di un'ora e in una fascia ristretta del territorio. Il giorno prima, quando ci furono i problemi con colata e detriti ad Acquabona, erano caduti solo 13,6 millimetri di pioggia nelle 24 ore di domenica. Certo nulla a confronto di quanto accadde il 29 luglio 2020 ad Auronzo quando caddero 126,6 millimetri di pioggia nelle 24 ore e il ricordo del disastro accaduto è ancora vivo. Ma oltre la pioggia a far danni in questa estate anche il vento, come a Valle di Cadore, quando sabato sono state scoperchiate due abitazioni. Le raffiche erano potenti anche a Perarolo, come misurato domenica 23 agosto presso le stazioni meteo della rete Arpav: alle 13.34 viaggiavano a 53 chilometri orari. A Quero alle 2,37 di notte il vento soffiava con una forza di 61 chilometri all'ora.

«L'estate è finita» dice 3bMeteo in una nota diffusa ieri. «Giungono sempre più conferme su un importante peggioramento del tempo atteso per il prossimo weekend, che potrebbe sancire una vera e propria rottura estiva - afferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega una intensa perturbazione direttamente dal Nord Europa dovrebbe affondare il colpo sull'Europa centrale e poi Mediterraneo centrale, coinvolgendo così anche l'Italia». Ma c'è ancora qualche giorno di bel tempo. Arpav non prevede pioggia per oggi nel Bellunese e anzi ritiene che ci sarà «tempo stabile e parzialmente soleggiato per la presenza di sottili nubi alte al mattino. Al pomeriggio situazione simile con sole e temporanee sottili nubi alte. Alla sera sulle Dolomiti nubi medio-alte potrebbero coprire il cielo». Anche domani nienete pioggia e «in prevalenza soleggiato con lunghi momenti di cielo sereno e intervalli in cui sottili nubi-alte potranno velare il cielo, specie nel corso del pomeriggio».

