IL PERSONAGGIO

MESTRE L'ultimo giovedì di luglio lo ha dedicato alla notte della polenta, alla consegna a domicilio per i soci del circolo italiano e tutti gli italiani che vivono a Joinville, città del Brasile del sud nello Stato di Santa Catarina.

Qui soggiorna per una parte dell'anno Gianpietro Zanatta, mestrino, dopo aver conosciuto la moglie italo-brasiliana su un gruppo Facebook dedicato alle comunità di veneti che vivono all'estero in base al cognome.

Ex collaboratore sportivo del Gazzettino, Zanatta insegna italiano alla scuola Dante Alighieri, comitato di Joinville, la cui sede si trova nei locali del circolo italiano della città, nato dalla fusione tra quello veneto e il trentino. Tornato a Mestre il 9 agosto, ha osservato l'isolamento fiduciario monitorato dall'Ulss 3 fino a ieri, sabato 22. «Attenendomi alle istruzioni - racconta Zanatta - prima della partenza avevo comunicato la data del viaggio e il numero di tessera sanitaria, avvisando del mio arrivo. Mi hanno autorizzato solo al tragitto dall'areoporto a casa senza fermate intermedie». Lui l'ha presa con filosofia: la prima settimana l'ha trascorsa per riprendersi dal fuso orario, poi ha iniziato con le lezioni a distanza in videochiamata per i suoi allievi.

IL VIAGGIO DI ANDATA

L'ultima volta era partito da Mestre in direzione di Joinville l'8 marzo, quando stavano per entrare in vigore le norme per l'istituzione della zona rossa a Venezia. «Avevo preso uno degli ultimi voli liberi senza autocertificazione - spiega l'uomo - l'aereo doveva fare scalo a Madrid da Tessera, ma era rimasto sulla pista perché la Francia non aveva autorizzato il sorvolo sui propri cieli. Ha dovuto ricalcolare la rotta per la Costa Azzurra fino a Madrid». Una settimana dopo, a fine marzo nel sud del Brasile è iniziato il lockdown. «Le temperature erano ancora estive, e c'era un numero basso di ricoveri», ricorda Zanatta. «Nello stato di Santa Catarina la pandemia si è sprigionata con i primi freddi invernali. Quando poi sono partito a inizio agosto, i posti dei reparti di terapia intensiva a Joinville erano occupati all'80 per cento. Fino a marzo i familiari in Brasile erano preoccupati per quello che stava succedendo a Mestre, stavano chiudendo tutto, temevano che non riuscissi a tornare. Una volta ripartito, la situazione si è capovolta per mio padre».

CENTRO DON VECCHI

Il padre di Gianpieto, Lino Zanatta, gestisce il Centro Don Vecchi di Campalto, e da inizio febbraio, da quando il direttore della struttura aveva fatto applicare i sigilli, non è mai più uscito. E il Centro non ha avuto nessun contagio da Covid. «Le regole che don Armando Trevisiol aveva indicato nella prima fase pandemica, sono poi state adottate a livello globale come obbligatorie», commenta Zanatta. «Ora le scuole così dette libere catarinensi, con pochi studenti per classe, sono aperte, nel rispetto delle norme di distanziamento e uso della mascherina, mentre tutti gli altri corsi scolastici e universitari sono in modalità da remoto». Oltre a Zanatta, che rientrerà a Joinville i primi di ottobre, ci sono altri italiani rimpatriati i primi di giugno. «Molti sono dipendenti di ditte italiane con sede anche in Brasile - conclude - Speriamo di vederci alla prossima polenta insieme, oppure raccontando l'esperienza ai microfoni di Caffè Italia, trasmissione radiofonica settimanale in lingua italiana da me condotta».

Filomena Spolaor

