VENEZIA «Una cosa è essere previdenti, un'altra essere prevenuti». E l'abbraccio dei giovani della consulta del Conservatorio Benedetto Marcello agli studenti cinesi diventa virale. Così Sara Polato, Elena Da Pieve, Maria Chiara Ardolino e Lara Celeghin hanno voluto rispondere al clima di sospetto e tensione che da oltre una settimana grava sui 50 giovani musicisti cinesi che studiano al Benedetto Marcello. Con un appello al buonsenso, contro l'emotività che in questi giorni sta portando i molti aspiranti musicisti cinesi in città ad essere vittima di discriminazioni.

«L'aria è pesantissima. In altri Conservatori, ad esempio Roma, hanno diramato una circolare per chiedere la sospensione della frequenza degli studenti di nazionalità cinese. Noi ci siamo sentiti di dire ai nostri colleghi che qui non sarebbe successo. Questi ragazzi vivono qui, respirano la nostra stessa aria, non si sono mossi dall'Italia. Hanno le stesse possibilità di ammalarsi di noi».

L'azione della consulta ha trovato il plauso anche di alcuni insegnanti, come Francesco Erle, docente di esercitazioni corali e Francesco Bellotto, titolare della cattedra di arte scenica. «Siamo una scuola di alta formazione e credo che fra i messaggi educativi più importanti ci sia il rispetto delle regole e in questo caso e le disposizioni sono chiarissime sia in materia di ordine pubblico sia in materia di precauzioni sanitarie. Quindi diciamo no alle discriminazioni, anche perchè i nostri studenti cinesi non si sono mossi da qui».

Il Conservatorio di Venezia è forse la meta italiana più ambita soprattutto dagli studenti di canto. Per anni la comunità musicale cinese ha avuto problemi (anche linguistici) di dialogo con il resto dell'Istituto. Ma nell'ultimo periodo, grazie all'attività della consulta, gli studenti cinesi si sono eprfettamente integrati. Al punto che proprio all'itnerno del direttivo,a rappresentare gli studenti orientali all'interno della consulta, c'è anche uno di loro, Shang Hang. «Vengo da Hangzhou, studio canto al conservatorio di Venezia da 4 anni e amo questa città. Qui in Italia ci sono stati molti casi di intolleranza, ma posso dire con orgoglio che nel nostro Conservatorio, a differenza di altri, non ci sono stati problemi. Mi piacerebbe fare capire agli italiani che noi Cinesi siamo molto attenti alla situazione del virus e siamo delle persone responsabili. Il nostro pensiero va ai nostri compagni bloccati in Cina dall'epidemia e a tutte le persone colpite».

