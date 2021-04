Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MESSAGGIOVENEZIA «La Pasqua ci accompagni e sostenga nei mesi non facili che ci attendono e sia ciò che fonda il nostro pensare e il nostro agire come credenti e cittadini». È l'auspicio che il patriarca Francesco Moraglia esprime nel suo messaggio alla diocesi diffuso in occasione della festa di resurrezione di Cristo. Oggi, in basilica di San Marco, Moraglia presiede la Messa solenne alle 10 (diretta tv su Antenna 3 e in streaming...