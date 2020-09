IL MESSAGGIO

TREVISO «Mai come quest'anno, ha scandito a Vo' il presidente Mattarella, la riapertura delle scuole ha il valore e il significato di una ripartenza per l'intera società, dopo il picco più alto e drammatico della pandemia, sapendo che non mancheranno le difficoltà. La chiusura delle scuole è stata in Italia più lunga che in ogni altro Paese del mondo (dopo la Cina) e ci vorranno responsabilità e pazienza di tutti per rodare un sistema che garantisca insieme alle esigenze di sicurezza, quelle altrettanto importanti, di crescita». Alessandra Polin, consigliere di Assindustria Venetocentro a Education, Scuola e presidente dei Giovani Imprenditori dell'area educativa, sviluppo personale e socialità dei ragazzi augura a «ragazzi, insegnanti e dirigenti scolastici un buon anno scolastico perchè il futuro del nostro Paese è nelle vostre mani e noi imprenditori siamo al vostro fianco».

«I lunghi mesi di chiusura delle scuole hanno comportato fatica, sacrifici e la necessità di adottare in modo accelerato nuove modalità di relazione e di didattica. Come sta avvenendo nelle nostre aziende, la ripartenza porta anche nuovi modelli organizzativi - con le tecnologie digitali - e lo stesso dovrà avvenire nella scuola. Il ruolo degli insegnanti è per questo decisivo. A loro il compito impegnativo di riprendere il filo. Siamo certi che insegnanti, dirigenti e il personale scolastico sapranno far fronte a questa sfida, e lo stesso faranno le famiglie in un comune sforzo per il bene dei nostri giovani».

Poi Polin sottolinea: «La relazione con la scuola e con i giovani è, se possibile, ancora più vitale per il futuro delle nostre aziende e del Paese. Insieme, vorremmo individuare le modalità più efficaci, per uno scambio di conoscenze e sensibilità che porti nuovo valore, prima di tutto ai ragazzi e a tutta la comunità. Abbiamo bisogno, oggi più che mai, che insieme alle competenze hard si aiutino i ragazzi a sviluppare maggiormente le soft skills, come la capacità di discernimento e di adattamento. Dobbiamo, tutti insieme come comunità, dare loro gli strumenti migliori per offrirgli il futuro che immaginano, a cui ambiscono e che meritano. Dobbiamo anche noi uscire da quel bozzolo di paura e contagiarli con la fiducia e con un orizzonte sicuramente non roseo, ma che potranno affrontare grazie al supporto che può dare la scuola, grazie alle competenze acquisite e alla responsabilità di tutti».

