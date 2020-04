RIVAMONTE

Il Covid 19 non ferma la cerimonia della Liberazione di Rivamonte. Il sindaco Giovanni Deon, con il parroco don Fabiano Del Favero, ha voluto deporre un mazzo di rose al monumento ai caduti e rivolgere, simbolicamente, un discorso alla cittadinanza. «Il 25 aprile - sottolinea - è la festa di tutti coloro che amano la democrazia e la libertà. È la liberazione da tre orrori: la dittatura fascista, l'occupazione nazista e la guerra. La Resistenza compì il miracolo. Ma l'acquisizione di democrazia non è qualcosa che si possa considerare raggiunta una volta per tutte. Bisogna garantirla e difenderla, approfondendo quei valori di libertà e giustizia che sono la grande aspirazione popolare consacrata dalla Resistenza. Il nostro antifascismo non è dunque solo una nobilissima affermazione ideale, ma un indirizzo di vita». «Il Governo quindi - l'appello - faccia conoscere ai ragazzi l'antidemocrazia fascista che ha portato alla rovina della patria. Un ricordo particolare va rivolto a Sandro Pertini che dedicò sé stesso a difendere gli ideali di libertà, pace e giustizia sociale. Questa è la Resistenza, e noi uomini maturi dobbiamo guardare fiduciosi ai giovani: ad essi vogliamo consegnare intatto il patrimonio politico e morale della Resistenza, perché lo custodiscano e non vada disperso». RG

© RIPRODUZIONE RISERVATA