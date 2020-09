IL MESSAGGIO

ROMA Chi sia Maurilio De Zolt e cosa continui a rappresentare nella storia azzurra ce lo dimostra un gesto di un primattore dello sport italiano, il presidente del Coni, Giovanni Malagò. A lui avevamo chiesto la disponibilità a scrivere un messaggio di auguri da pubblicare sul Gazzettino, per celebrare i 70 anni dell'olimpionico di Presenaio. In questi casi, è difficile ricevere una risposta negativa, ma il numero 1 del Comitato olimpico nazionale non si è limitato a un paio di frasette standard. Malagò ha preso carta e penna e ha scritto quella che di fatto è una lettera al Grillo, un saluto affettuoso, a cui ha aggiunto citazioni e una proposta inattesa.

IL TESTO

Lo sport italiano festeggia oggi un grande campione dello sport. Quel piccolo grande uomo che ha saputo regalarci emozioni uniche e che abbiamo il dovere di celebrare in occasione del suo settantesimo compleanno. Maurilio De Zolt non solo ha reso grande lo sci di fondo azzurro, ma ha saputo andare oltre le leggi della fisica. In pochi avrebbero scommesso su quel 27enne che iniziava a ottenere i suoi primi risultati ad alto livello, quando molti dei suoi coetanei, proprio a quell'età e a quei tempi, iniziavano la loro fase discendente.

UNA VOLONTÀ FERREA

Un atleta che ha fatto del sacrificio una delle sue armi migliori - prosegue Malagò -, riuscendo a raggiungere successi quasi inaspettati, grazie a quella ferrea volontà che da sempre ha contraddistinto il suo Dna di sportivo. Dall'indimenticabile titolo iridato nella 50 km a tecnica libera di Oberstdorf nel 1987, a quello olimpico nella staffetta 4x10 km di Lillehammer nel 1994 (con Marco Albarello, Giorgio Vanzetta e Silvio Fauner), ci ha trasmesso la passione per lo sci di fondo, incarnando quel modello di riferimento per le allora giovani generazioni, che ancor oggi è vivo e che invito a riscoprire sfogliando le pagine dei suoi indimenticabili successi. Credere nei propri mezzi, attraverso la cultura del lavoro, ritengo sia uno degli insegnamenti che Maurilio ci ha lasciato in dote al termine della sua incredibile carriera sportiva, che trova la massima esaltazione nelle parole della scrittrice statunitense Lydia Child: Credere in se stessi è uno dei mattoni più importanti nella costruzione di ogni impresa di successo. I Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina non potranno che trovare in lui il testimonial ideale per il territorio del Comelico, fiore delle Dolomiti e patrimonio dell'Unesco. Buon compleanno Grillo!.

LA RISPOSTA

In coda alla lettera, ecco quindi la proposta di Malagò, che invita De Zolt a valutare un ruolo di testimonial. Proposta di cui gli abbiamo parlato, ottenendo una risposta che sa di rifiuto cortese, pur nella riconoscenza verso il ruolo e la figura del presidente del Coni. «Malagò mi è sempre stato vicino, comportandosi correttamente con me - spiega Maurilio - però io ero più bravo a fare la 50 km che a parlare». Un modo elegante per ribadire che «le pubbliche relazioni non fanno per me».

M.F.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA