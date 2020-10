IL MESSAGGIO

LONGARONE Il cimitero di Fortogna si è riempito ben prima dell'avvio della cerimonia civile e religiosa. Come ogni anno nell'anniversario del Vajont, anche ieri in occasione del 57. anniversario di quella tragedia, la gente ha percorso i vialetti del cimitero monumentale che raccoglie i resti delle vittime.

PRIMO ATTO

A dare il via alla cerimonia, la deposizione della corona d'alloro ed il corteo guidato dal sindaco di Longarone Roberto Padrin e dal ministro Federico D'Incà. Con loro anche Carlo Sibilia, sottosegretario al Ministero dell'Interno, il parlamentare bellunese Roger De Menech, Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile Nazionale, Fabio Dattilo capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin; ad attenderli, a fianco dell'altare, molti sindaci del territorio ed il vescovo di Belluno-Feltre monsignor Renato Marangoni che ha celebrato la messa. Per primo ha preso la parola il sindaco Padrin che ha dedicato la giornata alle vittime della pandemia: «Il 2020 resterà nella nostra memoria per aver palesato la fragilità umana di fronte alla potenza della natura, ancora sconosciuta, così come accadde il 9 ottobre 1963 nelle nostre comunità. Tanta, per noi, è stata la solidarietà ricevuta. Ricambiamo, allora, verso le famiglie delle vittime della pandemia, dedicando loro questo nostro triste 57° anniversario, la nostra solidarietà e l'elogio al personale sanitario per l'abnegazione dimostrata nella lotta al nemico invisibile e alle migliaia di volontari che ci hanno aiutato». Ma non è stato questo l'unico motivo con cui il primo cittadino cui sono arrivati anche i messaggi del presidente della Regione Veneto e del Consiglio - ha legato i fatti del 1963 con la situazione attuale: «Le nostre popolazioni hanno saputo rialzare la testa; il nostro Paese, l'Italia, è riuscito a superare momenti anche peggiori; ma allora non si respirava l'aria della disobbedienza, del menefreghismo, tanta era la volontà di sopravvivere e di andare avanti con determinazione. I nostri nonni non disponevano delle opportunità offerte dal mondo moderno, eppure hanno tirato fuori grinta e resistenza, tramandandoci un'Italia ancora più forte, dove l'orgoglio italiano s'è intriso di fierezza. Traiamo esempio dalla nostra storia, dove anche il Vajont ha occupato uno spazio importante, diventando una lezione per le generazioni future, simbolo di solidarietà ricevuta da tutto il mondo e che rappresenta un monito foriero di virtuosità, da attivarsi attraverso la prevenzione, osservando con profondo rispetto i segnali della natura».

IL MODELLO

Dopo aver ricordato che Giuseppe Zanardelli prese spunto dai fatti del Vajont per costituire il sistema ora così forte della Protezione Civile, Borrelli ha scelto Longarone per un importante annuncio: «Entro fine ottobre partirà un sistema di allertamento nazionale sui rischi che corrono i vari territori. Con una notifica che arriverà sul cellulare di ciascuno». Il ministro D'Incà si è detto ancor più commosso di un anno fa, quando già aveva rappresentato il governo a Longarone: «Ora ci dobbiamo difendere dal virus. E da questa terra, dalla mia terra, l'Italia deve prendere esempio per resistere». Nell'omelia pronunciata di fianco alla tomba del vescovo Gioacchino Muccin, il vescovo Marangoni ha detto che le reliquie dei morti del Vajont «ci ricordano cosa non va in questa realtà».

L'OMBRA

A margine delle celebrazioni, Cgil, Cisl e Uil stigmatizzano in una nota il comportamento delle aziende Mariposa e Maricell, le uniche due aziende del Longaronese che ieri non hanno chiuso i battenti nonostante l'invito del Comune e i comunicati inviati dalle Organizzazioni sindacali in segno di rispetto per la commemorazione di quel disastro.

Giovanni Santin

