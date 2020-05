IL MESSAGGIO

JESOLO «Le spiagge venete sono Covid free». Le parole, chiare e forti, sono state pronunciate dall'assessore regionale al Turismo Federico Caner, arrivato ieri mattina a Jesolo per l'apertura della stagione dello stabilimento Manzoni. Di fatto si tratta del via ufficiale alla stagione balneare 2020 di Jesolo e di tutta la costa. Una estate che si preannuncia complicata, ma che vede ancora una volta gli imprenditori del turismo dare un segnale di unità e di voglia di ricominciare. Ed è con questa premessa che l'assessore regionale ha lanciato un importante messaggio interregionale e transfrontaliero. Un modo per ribadire l'efficienza del sistema sanitario regionale e ricordare l'alto livello di qualità dei servizi turistici garantiti in tutta la regione. Ma anche per sottolineare come il coronavirus è stato affrontato a viso aperto e che la situazione ora è sotto controllo, sollecitando per questo una maggiore azione diplomatica da parte del governo.

COSTA INCLUSIVA

«La nostra costa ha detto l'assessore Caner - è la più inclusiva d'Italia. Già due anni fa, quando non si sapeva nulla di Covid-19, abbiamo fatto un progetto di inclusione sociale e sanitaria. Ora chiudiamo questa iniziativa dicendo a tutti che le spiagge venete sono Covid free: questa è la verità. Siamo pronti ad affrontare la stagione nel migliore dei modi, usando tutti i protocolli e dispositivi che magari tra 15 giorni verranno tolti. Ma resteranno le buone pratiche, perché noi siamo sempre in grado di lavorare per migliorare servizi e qualità. L'esempio arriva dai 12 metri quadrati di spazio per ogni ombrellone, quando la normativa ne prevedeva 10, in accordo con tutta la costa adriatica abbiamo deciso di avere più spazi perché il nostro modo di lavorare è sinonimo di qualità. Chiedo a tutti i veneti di fare le vacanze nella nostra regione, aiutiamoci tra di noi».

I CLIENTI STRANIERI

Concetti che saranno ribaditi anche a livello internazionale. «Nei prossimi giorni prosegue Caner partirà una campagna promozionale importante, non solo in Italia ma anche in Austria, Germania e Svizzera. E poi anche con i Paesi dell'est Europa. Stiamo lavorando con l'Austria: stiamo facendo una forte pressione nei confronti del cancelliere Sebastian Kurz, gli austriaci vogliono venire in Veneto e siamo convinti che tra 15 giorni il governo austriaco mollerà la presa. La Germania ha già fatto un passo indietro ed è stato aperto un corridoio verso l'Italia. Il problema non è il popolo tedesco, ma la politica che si muove per certi interessi. Se il nostro governo, a partire dal ministro Di Maio, capisse l'importanza degli ospiti stranieri per la nostra regione non sarebbe male: è inutile che ci lamentiamo della Croazia, dobbiamo svegliarci anche noi. Chiedo al ministro degli Esteri di andare a trattare con l'Europa. E poi ricordiamoci che i servizi di qualità e la sabbia bella sono quelli nostri. Il popolo tedesco e austriaco lo sa, quindi facciamoci trovare pronti».

Sulla stessa scia il vicegovernatore Gianluca Forcolin: «Gli imprenditori ha detto soprattutto quelli turistici, ad oggi hanno ricevuto solo promesse. Ma ciò nonostante sono pronti per affrontare una nuova stagione, che parte con delle incertezze ma sono convinto regalerà delle soddisfazioni. Negli ultimi giorni ci sono numerosi operatori che chiedono al governatore Luca Zaia di gestire anche i rapporti internazionali andando oltre i suoi compiti. Ma indubbiamente c'è bisogno di un maggior lavoro diplomatico: se il ministro Di Maio si fosse impegnato maggiormente probabilmente ci sarebbe qualche risultato in più. Non ci resta che lavorare assieme agli imprenditori per superare le criticità».

Giuseppe Babbo

