Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TESTIMONIANZAPORDENONE E UDINE Nell'Udinese di Zaccheroni, nella formazione diventata una specie di filastrocca da recitare a memoria prima di andare a dormire, lui era il capitano. Il numero quattro, Valerio Bertotto. Indimenticabile. Ora allena, ma vive ancora in Friuli. E ha 48 anni, quindi si è messo in coda come tutti per aspettare il suo turno. Ma non ha mai avuto dubbi, e ora prenoterà la sua dose di vaccino. «Perché prima...