CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MESE DELLE SPESEPORDENONE Con lo scorso fine settimana è partito il mese dello shopping in vista delle festività natalizie. E a giudicare dalle numerose presenze sia nei centri commerciali che in città pare essere un avvio sotto buoni auspici. Nel comparto dell'alimentare e della grande distribuzione quest'anno lo shopping natalizio si misurerà con quello che è una sorta di assedio delle catene degli hard discount. Negli ultimi mesi, se non nelle ultime settimane, diverse catene hanno aperto punti vendita in città e in provincia. Solo...