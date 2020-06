IL MERCATO

Un esercito di ciclisti si prepara a salire in sella. I bellunesi riscoprono la bicicletta, ed è boom di vendite nel capoluogo. Complici il bonus di 500 euro del Governo e la clausura dei mesi scorsi, anche a Belluno l'entusiasmo per la pedalata prende piede, tanto che oggi diversi negozi hanno esaurito la disponibilità. E poco importa se le piste ciclabili in provincia hanno ancora i segni della distruzione operata da Vaia, che tratti importanti della viabilità costringano i ciclisti a procedere lungo strade ad alto traffico, pericolose e con i camion che sfrecciano accanto come a Castellavazzo, la voglia di natura e di aria aperta non sente ragioni e, forse, apre una nuova fase della mobilità nel Bellunese. I venditori sono increduli davanti al nuovo fenomeno e sperano porti ad un cambio di mentalità. Qualcuno sottolinea come ora la palla passi di necessità alla politica che dovrà dare risposta in termini di infrastrutture e di sicurezza.

LE VENDITE

Nelle ultime settimane Roby Bike in via Vittorio Veneto a Belluno ha emesso parecchie decine di fatture per biciclette acquistate con gli incentivi statali. Ma sono tanti anche quelli che si fanno portare dalla nuova corrente ambientalista e, pur non abitando nel capoluogo, si buttano nell'investimento. Il fondo del Governo, infatti, è rivolto ai residenti dei capoluoghi o, comunque, a chi abita in centri dai 50 mila abitanti in su. È dunque pensato per snellire la mobilità urbana e togliere traffico dalle strade. «Sta andando molto bene spiega Enrico A roda alta Viel di Roby Sport -, c'è tanta voglia di bicicletta. Questo era un trend già in crescita lo scorso anno, ma adesso assistiamo ad una vera e propria esplosione. Ne siamo felici, parliamo di un mezzo che offre grandi possibilità per il turismo nel nostro territorio e per la vita quotidiana. Noi, per esempio, ci battiamo da tempo per convincere le persone a recarsi al lavoro in bici, all'inizio raccoglievamo scetticismo ma ora sembra che qualcosa stia davvero cambiando». Le vendite sono schizzate alle stelle nell'ultimo periodo, tanto che oggi da Roby Bike occorre mettersi in lista per avere un modello.

SOLD OUT

Chi ci ha pensato in tempo oggi può pedalare felice, gli altri per alcuni negozi della provincia devono mettersi in lista e attendere la ridistribuzione dei prodotti tra luglio e agosto. Il mercato, infatti, non riesce a stare al passo con le richieste e oggi ci sono punti vendita dove non è più possibile comprare. «Le problematiche legate all'accapparamento dei mezzi e dei pezzi sono evidenti e sono legate al fatto che la produzione è quasi tutta in Oriente prosegue Viel -, dove gli stabilimenti si sono fermati per mesi. Per questo ho una lunga lista di prenotazioni che riuscirò a esaudire solo tra un mese e mezzo». Non mancano solo i mezzi, anche i pezzi di ricambio perchè nell'entusiasmo generale chi aveva già una vecchia mountain bike o una city bike ferma in garage da anni l'ha rispolverata e messa a nuovo.

IL TARGET

Non c'è età, la due ruote conquista tutti. Dai bambini agli anziani passando per i giovani. Le famiglie pensano alle gite della domenica, i ragazzi alle vacanze lungo i grandi itinerari di piste ciclabili d'Europa. Chi lavora non troppo distante da casa pensa di utilizzarla in sostituzione all'auto. Molto apprezzati sono i modelli gravel perchè adatti alla montagna come alla città ma la domanda coinvolge tutte le categorie. Con la speranza di ottenere il bonus si va alla ricerca dell'offerta, dell'occasione, si mercanteggia con il rivenditore sul prezzo. «Le bici elettriche partono da 1700 euro a salire spiega Paolo Mognol di Taxi Bike in Alpago -, per le mountain bike i modelli buoni partono da 700 800 euro, una city bike si aggir+a invece sui 500 600 euro. La tendenza è comunque quella di spendere il meno possibile, perciò non è sempre possibile accontentare il cliente. C'è una forta richiesta anche sull'usato». Mognol mette l'accento sulle infrastrutture, che zoppicano, e porta l'esempio del giro del lago. La ciclabile, parte della Monaco Venezia, copre meno di metà perimetro e comunque non prosegue oltre il bar La Vela. «È solo un esempio, ma significativo conclude -, senza il giro del lago completo molti rinunciano a noleggiare le bici ed è un peccato, perchè il cicloturismo sarebbe una risorsa importante per il nostro territorio». (A.Tr.)

