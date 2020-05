TRA LE BANCARELLE

BELLUNO È una ripresa lenta quella tra i banchi del mercato del capoluogo. Ieri è stato il primo sabato di mercato completo dall'inizio del lockdown, gli ambulanti erano felici di esserci ma gli affari non sono stati all'altezza delle aspettative. Qualcuno se l'attendeva e commenta «Si sa, niente sarà più come prima», mentre qualcun altro scuote la testa, alza gli occhi al cielo e ripete «Speriamo la prossima settimana vada meglio». Come hanno sperato per giorni di riprendere a lavorare, oggi i commercianti del mercato sperano di tornare al lavoro e al via vai di clienti del pre Covid.

I TIMORI

Ivo Bassani è in piazza Duomo con i suoi fiori recisi e finti da decenni. Ha ripreso a lavorare da settimane a dispetto dei colleghi con banchi di vestiti e ieri lamentava un calo. «Oggi è fiacca ripeteva -, è andata bene il sabato prima della festa della mamma, quel giorno sì abbiamo venduto, ma oggi invece». Qualcuno chiede fiori per il cimitero, mazzetti da 3 euro, qualcun altro acquista un bouquet per l'amata. Ivo spiega le varietà, a chi vorrebbe peonie consiglia di aspettare qualche settimana perché «i prezzi caleranno» dice, e ogni tanto si volta per osservare «C'è meno gente in giro, vede? Il mercato di Piazza Piloni dev'essere portato in Piazza Duomo, ecco cosa aiuterebbe tutti». Quello tra il Comune e gli ambulanti è un confronto aperto da tempo, perché dopo decenni le concessioni scadute verranno rinnovate e si sta cercando di capire se i posteggi attuali sono ancora corretti o se la pianta del mercato cittadino può essere modificata.

MODERATO OTTIMISMO

Carmen Da Rold dall'abbandono del posteggio da parte di tanti colleghi ha tratto un vantaggio. Prima era in mezzo a Piazza Piloni, incastonata tra gli altri banchi, ieri ha guadagnato un posto all'ingresso da via Tasso. Rispetto agli altri colleghi ieri, lei, era contenta. «La giornata non è andata male, di certo questa posizione è molto migliore dell'altra ed è bastato un sabato per accorgermene dice -. Cosa acquistano le persone? Sopratutto ciabatte, in questo momento ho puntato su questo prodotto». Il suo è uno dei banchi storici di Belluno, presente da 38 anni. Scuote la testa Stefano Spadetto, dal suo furgoncino carico di lame, forbici e altri attrezzi. Bazzica il mercato settimanale del capoluogo da vent'anni, il suo posteggio è tra quelli nel parcheggio di piazza dei Martiri, davanti all'Hotel Astor. Mentre parla una coppia si avvicina per chiedere di un coltello da cucina, risponde con cortesia spiegando la differenza tra i modelli.

RASSEGNAZIONE

«Non tornerà più come prima dice tranquillo -, la gente ha paura, si sa che il pericolo esiste ancora per cui tutti vanno molto cauti». Lo ha notato anche Emanuele Emiliani, spuntista con il suo banco di abbigliamento da uomo e da donna. «Le persone sono diffidenti, sentono la passeggiata al mercato come una trasgressione dichiara -. In quanto al provare i capi, invece, non sembra abbiano paura anche perché noi essendo al mercato li teniamo all'aria e questo da sicurezza alle persone». Secondo lui andrà meglio, da qui alle prossime settimane perché il sentore è che nell'estate alle porte andranno alla grande le vacanze in montagna, rispetto a quelle al mare. Di conseguenza anche ai mercati del sabato il via vai si intensificherà. «Siamo contenti di essere tornati a lavorare le parole di Redouan, che vende abbigliamento -, ma ormai la stagione è andata come è andata. Abbiamo fatto un solo ordine, non c'è stato un ricambio nella merce. Speriamo bene». In compenso i bar erano pieni. Il popolo dell'aperitivo non si è fatto attendere e dalle 11 ha preso posto sulle terrazze dei locali centrali, dove i tavoli e le sedie sono stati ben distanziati, come se tutto fosse tornato alla normalità.

Alessia Trentin

