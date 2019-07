CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MERCATOMeno di un mese per costruire il nuovo Venezia, visto che l'esordio nel secondo turno di Coppa Italia si consumerà il 10 o 11 agosto. Va da sé però che la data che più conta è quella del 24 agosto, visto che quel sabato inizierà il campionato di Serie B, il terzo consecutivo per il club arancioneroverde nell'era-Tacopina. Ieri pomeriggio il ds Fabio Lupo ha raggiunto la squadra nel ritiro di Mezzana, tante infatti le valutazioni da fare soprattutto relativamente ai giovani che dopo i rispettivi prestiti in C o D possono...