Alessandra Magagnin è la proprietaria del rifugio Pranolz in Comune di Borgo Valbelluna, fa parte di Dmo ed è referente per la Valbelluna dell'Associazione gestori rifugi del Veneto. «Dmo si occupa della promozione turistica della nostra provincia e punta all'estero -spiega- quest'anno dovremo indirizzare tutto il nostro impegno alla clientela italiana, anche se i tempi e i metodi dell'accoglienza turistica sono ancora tutti da stabilire». Un elemento che sarà determinante nella nuova accoglienza dettata dal post- emergenza sanitaria sarà la prenotazione: oltre quel numero di persone non si potranno accettare. Resta il problema dei rifugi che per antonomasia non potrebbero avere una limitazione degli ospiti. Basti pensare ai casi di maltempo improvvisi che in montagna non sono così rari e che costringono gli escursionisti a ripararsi tutti insieme in una spazio ristretto come un rifugio. «È vero -conferma Alessandra Magagnin - ma si tratta di eventi eccezionali e oggi le previsioni meteo sono diventate affidabili e precise». Un altro rischio è che le strutture più grandi come hotel con tante camere non aprano del tutto i battenti: «Senza prenotazioni il pericolo è di trovarsi con un buco e con i dipendenti da pagare». Un rischio che invece strutture più piccole e più agili come i rifugi in quota possono affrontare con più sicurezza.

