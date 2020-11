IL MERCATO DEL SABATO

«Viviamo male, non c'è gente, e già prima se ne vedeva poca». A dirlo è il signor Giorgio, che vende scarpe ballerine da mezzo secolo, ma questa è la considerazione più diffusa tra i commercianti del mercato di Marghera, che ieri ha vissuto il suo primo giorno dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni. All'ingresso dell'area perimetrata si trovano due addetti della Protezione civile, che non segnalano criticità: «Ogni tanto riprendiamo qualcuno, ma è normale», dicono. Un altro volontario parla di «una prova che funziona: i varchi sono presidiati, ma era impossibile farne solo due». Infatti, contrariamente alla decisione di predisporre una sola entrata e una sola uscita, gli accessi sono diversi. «Si può entrare e uscire da più parti conferma Stefano Gianolla, responsabile del nucleo commercio della Polizia locale altrimenti con 800 metri da percorrere avremmo avuto una sollevazione popolare. Siamo qui dalle 6 di mattina, sorvegliando il mantenimento della distanza, evitando assembramenti, per lo meno quelli statici».

GLI AMBULANTI

Ma come la vedono gli ambulanti? «Bisogna adeguarsi, non c'è alternativa riconoscono Monica e Nicoletta dal loro stand di intimo - Certo potevano fare tante cose in questi mesi, altro che bonus vacanze e monopattini, serviva restare in regione e qualcosa per la scuola. Noi comunque ci svegliamo alle 5 aggiungono - quindi alle 8 di sera siamo già a letto, perciò il coprifuoco alle 22 non ci serve, grazie». Alida (articoli casalinghi) parla di «scarsa affluenza, e quei pochi che vengono hanno paura, e dunque si fermano, guardano, ma non comprano». Anche al banco delle mercerie di Stefania, attivo dal 1967, si menzionano problemi del genere. «Le transenne tengono i clienti lontani, non riescono a vedere i prodotti spiega Oggi c'è meno gente e quindi si vende poco, ma piuttosto di restare a casa va bene, e poi vigili e volontari fanno un buon lavoro, considerato che alcuni vanno controllati a vista, perché spesso mi entrano dall'uscita». E poi Edy, che vende le uova: «Non è male risponde sicura - seguiamo le regole contenti di essere gialli; insomma, basta lavorare».

TRA LA GENTE

Curiosa la posizione di Emanuele (calzature), che riesce a coniugare in un lampo salute ed economia: «Se vengono a comprare va bene, altrimenti è meglio che restino a casa». Messaggio ricevuto da Nina e Imelda, che passeggiano insieme dopo aver acquistato: «Meglio essere liberi commentano - ma se c'è sto virus ci accontentiamo, le altre regioni stanno peggio». Laura proviene dalla direzione opposta: «Il presidente Zaia ha fatto del suo meglio, adesso tocca a noi». Una responsabilità che Camillo considera assunta. «Noi vecchi rispettiamo le norme sostiene - abbiamo sempre la maschera, mentre i giovani vanno a ballare, pensando che il Covid non li tocchi». Per Livio sono invece «sciocchezze inutili, la gente si muove lo stesso. Con queste limitazioni siamo invecchiati di colpo prosegue sconfortato - ci hanno tolto tutto». Ma per Mehmet è «meglio così, il contagio spaventa, l'altro giorno 40mila». Anche Giancarla non è d'accordo, ritenendo siano «misure corrette per evitare la zona arancione. Io però sono anche commerciante rivela - e mi chiedo come faremo se queste restrizioni uccideranno l'economia, quando allora ci sarà un gran lavoro, sì, ma solo per gli psicologi».

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA