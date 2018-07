«Il mercato coperto non decolla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIO TREVISO E' nato come luogo di saldatura tra campagna e città, con il duplice scopo di portare nel cuore del centro i prodotti biologici e km zero e rivitalizzare l'area alle spalle di via Roma. Ma il mercato coperto campagna amica di piazza Giustiniani non decolla. E, benchè Coldiretti affermi che le presenze, stimate in 20 mila in sette mesi, sono in linea con gli standard di previsione, i commercianti non sono contenti e chiedono al Comune uno sforzo maggiore per riqualificare la piazza. L'APERTURAHa aperto i battenti il 24...