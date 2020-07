I BOSCHI

PADOVA «In questa fase l'attenzione è ancora tutta sul fronte dell'emergenza. Sul futuro del bosco non sono state ancora prese decisioni, ce ne occuperemo più avanti, al momento ci stiamo ancora occupando della rimozione dei tronchi, un lavoro che non sarà ultimato prima della fine del 2021». Il professor Raffaele Cavalli, del dipartimento Tesaf di Padova, è nel gruppo di lavoro che si sta occupando del ripristino dei boschi azzerati di Vaia. «In questa fase - spiega Cavalli - siamo al lavoro soprattutto sul fronte Agordino, a Rocca Pietore e Livinallongo del Col di Lana. In quelle zone i versanti hanno grandi pendenze e i cantieri non sono semplici. Gli alberi non erano ancora stati rimossi perché hanno svolto la funzione di protezione della caduta massi. I cantieri per la rimozione degli alberi vanno quindi di pari passo alla costruzione di paravalanghe e paramassi. In questo scenario il Dipartimento assiste la Regione con un'analisi delle tecniche da adottare, dei costi e degli interventi di ripristino del bosco con funzione di protezione».

L'INTERROGATIVO

La domanda principale a cui gli esperti dovranno dare una risposta riguarda il futuro delle aree in cui sono avvenuti gli schianti. «Di cosa fare delle superfici se ne parlerà solo nei prossimi anni - spiega Cavalli - ma la natura non è ferma, ha già avviato i suoi meccanismi e le piante iniziano a nascere». Così anche le operazioni di rimozione richiedono maggiore attenzione. Per ora si procede con le enormi macchine per rimuovere le ceppaie, assicurate con le funi e gli argani a trazione assistita, dove non si riesce si interviene con la gru e in questa fase probabilmente utilizzeremo anche gli elicotteri». E a tornare in auge è anche la possibilità di far esplodere le ceppaie. Un metodo collaudato da Danilo Coppe (l'ex studente del Follador reso celebre dall'aver fatto brillare i monconi del Ponte Morandi a Genova e la frana di Schiucaz in Alpago). «C'è una ditta che è al lavoro in questa fase che è già stata autorizzata».

LE DIFFICOLTÀ

Ma la strada dei tronchi abbattuti da Vaia non è tutta in discesa. «Ci sono degli elementi - procede Cavalli - che hanno ritardato il calendario, il Covid ha significato non solo l'immobilizzo delle imprese boschive ma anche il blocco delle frontiere. Adesso si sta riprendendo lentamente ma bisogna tenere conto che siamo in uno scenario che si modifica velocemente. L'esbosco, inoltre, è funzionale alla vendita del materiale. Se il legno fa fatica ad essere venduto tutta la filiera rallenta. In Europa il legno non manca: Germania e Austria hanno esubero di legname a causa del bostrico». Insomma, il mercato in questo momento è comprensibilmente poco ricettivo.

IL BOSTRICO

E sul fronte del temutissimo insetto che divora l'abete rosso, la proliferazione segue le previsioni: «Abbiamo avviato un monitoraggio e si è vista una tendenza all'aumento. L'esplosione è molto probabile».

GLI INCENDI

Altro fenomeno che preoccupa è quello degli incendi: «Stiamo predisponendo piani specifici - prosegue - nell'ultima tranche cercheremo di individuare le superfici su cui è necessario intervenire».AZ

