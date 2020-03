L'ESEMPIO

PONTE NELLE ALPI Dalle corsie dei campi di bocce del campionato di serie A2 a quelle terribilmente più impegnantive dell'ospedale di frontiera divenuto il simbolo della guerra al Coronavirus. Un medico bellunese si trova in queste terribili settimane in primissima linea per studiare e combattere il coronavirus. Renato Salvador, medico chirurgo dell'esofago pontalpino, in servizio all'ospedale di Padova (in quello che è diventato negli anni il centro di riferimento a livello nazionale per la cura di alcune malattie rare) e da qualche tempo anche insegnante nella stessa università patavina, è stato impegnato questo fine settimana a Vo' Euganeo (il comune della provincia di Padova che da ormai circa due settimane si trova nella cosiddetta zona rossa) per sottoporre al tampone la popolazione e visitare gli infetti con la Croce rossa. «C'è stata un'ottima affluenza - ha dichiarato Renato Salvador che è stato anche intervistato dall'inviato del Tg2 - e un'ottima collaborazione da parte dei cittadini. Sono state molto importanti soprattutto le interviste che abbiamo fatto ai positivi». «Quasi duemila cittadini di Vo' con grande senso civico - è stato ricordato da Salvador nel servizio del Tg2 - si sono sottoposti allo studio dell'università di Padova che cercherà di sconfiggere il virus. Capire la storia del contagio, dei sintomi, la durata dei sintomi, capire chi erano le persone più a rischio al di là dei luoghi di contagio è uno dei punti fondamentali per lo studio».

Renato Salvador, oltre ad essere stimato chirurgo, è anche uno dei più forti giocatori di bocce della provincia. Difende la maglia della formazione pontalpina del Dolada, che ha centrato i playoff del campionato di serie A2. È uno dei dirigenti di riferimento del movimento e consigliere regionale della Fib. Tra i primi ad avallare la scelta di interrompere i campionati. «Si può dire - ha sottolineato - che è in atto un'emergenza alla quale non eravamo abbastanza preparati. Occorre la massima prudenza in ogni settore: credo sia stato giusto che le varie federazioni abbiamo provveduto a sospendere i tornei».

Egidio Pasuch

