Dottor Giulio Pirolo, lei è un ex medico di medicina generale che sta aiutando l'azienda sanitaria nella campagna vaccinale: com'è nata questa collaborazione?

«Avevo comunicato la mia disponibilità a collaborare subito e l'ho poi confermata all'avvio delle vaccinazioni. Mi è stato chiesto anche se potevo lavorare in periferia mediante l'utilizzo di un camper dell'Usl 1 Dolomiti. La mia risposta è stata positiva. Ma non sono stato l'unico. So per certo che stanno collaborando altri miei colleghi come i dottori Barillà e Bordin. Per me è un dovere etico».

In che senso?

«Un medico resta tale anche dopo la pensione. Cioè la sua missione continua e se vede una criticità per il prossimo ha il dovere di intervenire e dare la sua disponibilità. Non importa se si tratta del malore di una persona, di un incidente stradale o, come ora, di un virus da debellare».

Quindi dalla pensione, avvenuta nel luglio 2020, ha continuato lavorare.

«Sì. Mi sono offerto che era appena finita la campagna vaccinale per l'antiinfluenzale in cui, con la collaborazione di mia figlia Lucia, anche lei medico di famiglia, sono riuscito a vaccinare 560 pazienti in 3 settimane. Molti li ho raggiunti a domicilio utilizzando una delle mie 500, allestita con livrea automedica per il servizio vaccini, un modo per stimolare la gente e pubblicizzare la vaccinazione. Ricordo che spesso ci chiedevano se saremmo passati anche per il vaccino anti-covid».

Quindi ha rinnovato il suo impegno per la campagna vaccinale contro il covid. Fino a quando?

«Ho dato la disponibilità per numerose giornate fino al 10 aprile. Ma continuerò finché ce ne sarà bisogno, compatibilmente con altri impegni. All'inizio ho partecipato a una seduta al drive-in dell'ospedale di Belluno per apprendere soprattutto le modalità condivise. Poi ho iniziato a vaccinare al San Martino ma anche in periferia».

La vostra disponibilità è sicuramente un segno tangibile del fatto che questo problema va affrontato tutti insieme, facendo rete. Cosa ne pensa?

«Non è pensabile di poter risolvere questo immane problema se non con la disponibilità e l'aiuto di tutti: dai cittadini, agli operatori sanitari, ai medici, farmacisti e infermieri, agli operatori amministrativi che stanno facendo un silenzioso ma straordinario lavoro organizzativo. È l'unico modo per uscirne».

Adesso che l'azienda sanitaria dispone di un numero di vaccini superiore alle previsioni ci sarà bisogno di altri medici?

«Certamente. Ci sarà bisogno sempre di più di operatori, medici, infermieri, farmacisti ospedalieri, operatori della Protezione Civile. Se si vogliono fare grandi numeri nel minor tempo possibile è necessario moltiplicare le sedi vaccinali, possibile ora grazie alla maggiore disponibilità di vaccini. È chiaro che se in un giorno, ad esempio, un punto vaccinale fa 500 vaccini, con 10 sedi diventerebbero 5.000 e allora si potrebbe sperare di arrivare a tutti in breve tempo».

Lei si è già vaccinato? Cosa si può rispondere a coloro che nutrono qualche dubbio.

«È fondamentale. Io, in quanto medico, l'ho fatto appena mi è stata data la possibilità: è una sensazione bellissima e sembra di uscire da un incubo. Ai dubbiosi dico che ci sono malattie che non hanno cure specifiche e che possono essere debellate solo con la vaccinazione»

