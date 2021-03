Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MEDICOBELLUNO «Ho contattato circa 180 persone e una decina mi ha risposto che non vuole fare il vaccino di AstraZeneca. Un no categorico». Il dottor Fabio Bortot fa parte della Medicina di Gruppo integrata Belluno-Dolomiti di Cavarzano. Quella, per intenderci, che a gennaio ha vaccinato 400 anziani nella sala della parrocchia e che giovedì cercherà di ripetere l'esperimento con le persone che hanno tra i 70 e i 79 anni. Ieri le prime...