BELLUNO Saranno una decina i professionisti del Dipartimento di prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti che oggi si sposteranno a Cortina. Un superlavoro con doppi turni che permetterà di effettuare il più grande screening con tamponi drive in (sulla carta 500), fatto in un sol giorno in provincia. L'organizzazione è stata studiata nei dettagli dal direttore del Dipartimento di Prevenzione Sisp dell'Usl 1 Dolomiti, Sandro Cinquetti, che racconta le concitate ore di ieri.

Quando avete deciso di fare questo maxi-screening?

«Avuta l'evidenza che questa persona ha frequentato la festa Summer Party giovedì mattina abbiamo deciso, con massima precauzione, di andare sul sicuro offrendo questa possibilità di eseguire i test a Cortina. La stima che ho fatto questa mattina (ieri ndr), quando insieme con il sindaco di Cortina abbiamo deciso di attivare questa operatività, è di queste 500 persone che ben pochi sono stati a stretto contatto con questo positivo. E questi pochi, gli amici e i famigliari li abbiamo già quarantenati, con il contact tracing eseguito subito. Gli altri partecipanti non sono soggetti a quarantena».

Il drive in temporaneo si aggiunge a quelli già in funzione, come avete fatto in questo periodo di ferie?

«In questo momento stiamo tenendo la copertina degli operatori leggermente più larga, perché la fase è molto impegnativa e abbiamo sempre la possibilità di stringere un po' di più se si presenta un caso come questo. È chiaro che gli operatori, in questo momento, stanno facendo grandi sacrifici rinviando riposi e ferie, con grande senso di responsabilità. Si tratta di persone che hanno famiglia eppure si dedicano con forza e dedizione rare».

Come si svolgerà lo screening nel piazzale del palaghiaccio?

«Abbiamo messo insieme due squadre, anche con operatori addetti alle registrazioni, perché con accesso libero bisogna fare la registrazione in continuo: non arrivano con etichette prestampate. Abbiamo poi previsto di dare, entro 48 ore massimo, il referto. Entro sabato sera avremo il risultato, che verrà comunicato con sms all'interessato se il referto sarà negativo con un pin che consente di scaricare referto se ne ha necessità. I positivi saranno contattati da noi al telefono».

Quante persone vi aspettate, prevedete positivi?

«Stimiamo che, a grandi cifre di questi 500 partecipanti, 250 siano da fuori territorio e 250 dalla nostra provincia. Chiaramente coloro che provengono da fuori provincia possono tranquillamente rivolgersi aziende sanitarie di appartenenza, ma per i residenti di Usl 1 Dolomiti abbiamo aperto anche la possibilità ad accesso libero al drive in di Feltre. Non ci aspettiamo eventi particolari: la festa si è tenuta all'aperto con condizioni di rischio ridotte, in cui il virus circola il meno possibile. Ma se dovessimo trovare anche solo uno o due positivi abbiamo fatto servizio alla comunità. Io mi aspetto di non trovare nulla, ma un singolo caso, magari neanche collegato a quell'evento, non mi sorprenderebbe».

Dobbiamo preoccuparci che la curva risalga?

«Questa è la tipica fase legata al periodo di vacanza, che interessa marginalmente anche Cortina. Parliamo di unità, casi rari. In provincia non abbiamo alcun focolaio: solo 2 o 3 micro-focalai famigliari o amicali tutti di rientro.

Olivia Bonetti

