La casa di riposo Cosulich di Casale sul Sile è ufficialmente libera dal Covid. A marzo era stata teatro del primo maxi focolaio di coronavirus esploso in un centro servizi per anziani della Marca. Adesso non c'è più nessun contagiato. La conferma è arrivata dopo l'ultimo giro di controlli eseguito dalla task force dell'Usl. All'inizio dell'emergenza erano stati contagiati 43 ospiti su 83. Poi si è via via scesi, fino a uno su 74. E ora le positività si sono azzerate. Tanto che da domani i familiari potranno tornare a incontrare i loro cari. Ovviamente rispettando tutte le misure di prevenzione contro la diffusione del virus. Il centro servizi è stato dichiarato libero dal Covid-19 sottolinea Michele Basso, direttore della struttura gestita dall'associazione Ca' dei Fiori ora abbiamo aggiornato le procedure per l'accesso dei familiari seguendo le linee guida della Regione e le indicazioni ricevute dall'Usl. La procedura è dettagliata. Chi intende far visita agli anziani deve innanzitutto prendere appuntamento per telefono. Si potrà entrare solo se dalla misurazione della febbre non emergeranno anomalie. Gli operatori verificheranno anche l'assenza di sintomi influenzali e gastrointestinali. Quando possibile, le visite si terranno nel parco della villa. Dureranno al massimo 30 minuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA