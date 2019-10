CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il maxi concorso pubblico bandito dall'Azienda Zero per l'assunzione di 312 operatori sociosanitari, di cui 18 nel Bellunese, finisce al Tar. L'inaspettata piega assunta dall'operazione (13mila i candidati), ora mette a rischio i 42 già assunti dall'Usl 1 Dolomiti. Per questo la Cisl ha già promosso un controricorso al ricorso presentato da 11 partecipanti. C'è tempo fino a lunedì per sottoscrivere la propria adesione, poi il 16 ottobre è prevista l'udienza in tribunale.. Il concorso era stato bandito mesi fa per l'assunzione di 312...