CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MATEMATICOPORDENONE Non poteva che avere Leonardo da Vinci (Monna Lisa) in copertina Il codice della creatività, volume edito da Rizzoli nel quale Marcus Du Sautoy professore di matematica l'Università di Oxford, dal 2008 subentrato a Richard Dawkins nella carica di Simonyi Professor for the Public Understanding of Science si focalizza sul mistero del pensiero umano al tempo dell'intelligenza artificiale.Da Vinci è l'emblema massimo del nesso tra arte e scienza, ambiti sempre percepiti in antitesi e contrapposizione eppure strettamente...