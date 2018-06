IL MASSACRO BELLUNO «È un caso talmente grave che non si può non

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MASSACROBELLUNO «È un caso talmente grave che non si può non procedere ad una verifica. Si tratta di accertamenti semplici che potrebbero dare finalmente una risposta».A parlare è Rolando Iorio, l'avvocato dell'ergastolano pluriomicida Angelo Izzo, il mostro del Circeo, riferendosi al pozzo della villa su lago Trasimeno dove la 17enne di San Vito al Tagliamento, sparita il 21 agosto 1975 da Tai di Cadore dov'era in vacanza, sarebbe stata gettata dopo lo stupro di gruppo a cui venne sottoposta nel corso di un rito di sangue...