Il marketing dei pusher per fidelizzare i clienti

L'INCHIESTAMESTRE L'Unità di misura era la D. Una singola lettera che, seguendo come codice la numerazione romana, era più che sufficiente per sintetizzare richieste preciso. Ed ecco che «mi serve un chilo di eroina» si traduce in un telegrafico DD. Basta mezzo chilo? D. E di messaggi così, nelle intercettazioni all'interno delle 145 pagine di ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Luca Marini, ce ne sono tanti, e frequenti: da quanto ricostruito, infatti, il gruppo era riuscito a smaltire 20 chili di eroina in quattro mesi. Nel...