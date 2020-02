MOVIMENTI A DESTRA

UDINE Il nuovo Circolo Marinetti Rotta Futura ha il suo direttivo ristretto. A farne parte, oltre ai due promotori Marco Belviso (blogger e giornalista) e Daniele Franz ( ex consigliere comunale di An-Msi ed ex parlamentare), ci sono Vittorio Scialpi, storico sindacalista di Cisnal-Ugl e uomo de La Destra (con cui si candidò anche a sindaco di Cordoipo nel 2011); Paolo Silvestri (ex militare), Marco Baschirotto (imprenditore); Rita Zamarian (consigliere comunale a Rivignano-Teor che fa parte di Fare Verde, un'associazione della destra ambientalista ed ecologista); Alberto De Cecco, ex consigliere comunale di An, e Orazio Fazzio. Il circolo è stato creato per rilanciare in città le ragioni della Destra, che intende così riconquistarsi un proprio spazio. «Ci rivolgiamo all'elettorato della destra sociale spiega Belviso -, alla classe più borghese che più si è impoverita. Oggi FdI ha la funzione di occupare spazio politico, ma non fa nessun discorso a sostegno dei deboli. Noi vogliamo spiegare cos'è la destra che significa soprattutto il rispetto di alcuni valori: giustizia, famiglia e l'identità nazionale». Il circolo è al lavoro e ha già annunciato che il 30 marzo porterà a Udine il filosofo e scrittore Marcello Veneziani.

Al.Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA