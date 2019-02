IL MANDATO ROVIGO Ventidue pugnalate, ben oltre la metà arrivate da mani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MANDATOROVIGO Ventidue pugnalate, ben oltre la metà arrivate da mani amiche decise a interrompere il cesarismo del signor sindaco Massimo Bergamin (che non parla sulla sua defenestrazione), che non ha mai fatto grosse concessioni ai consiglieri di maggioranza. E proprio il gruppo della Lega si è sentito marginalizzato e trascurato, dato per scontato. Ma nulla è scontato.I primi scricchiolii c'erano già stati, per la verità, a fine 2016, con la giravolta sui rifiuti. Ma la maggioranza non aveva mostrato crepe, limitandosi a qualche...