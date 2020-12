VENEZIA Ancora una volta il forte vento ha fatto affondare una gondola. Colpa delle folate di due notti fa, che hanno di fatto strappato la protezione in tela della poppa. A quel punto, la pioggia e le ondate hanno avuto buon gioco nel penetrare dentro la barca, facendola inclinare ed inabissare. La gondola è di Luciano Zorzi, ma ne è responsabile il suo sostituto stabile Marco Ragazzi, che l'aveva legata allo stazio Danieli giusto il giorno prima. Immediato, ieri mattina, l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno recuperato l'imbarcazione svuotandola e mettendola in sicurezza. Tutto il parecio è stato recuperato ed ammassato alla base del monumento a Vittorio Emanuele II, tranne una forcola che è andata dispersa. Ragazzi non ha voglia di commentare e lascia il racconto al collega ed amico Daniele D'Este. «La tela strappata, le onde dalla laguna e quelle che rimbalzavano dalle due gondole vicine sono state la causa di tutto - spiega D'Este - la barca non ha subito danni ed ora deve solo asciugare. Noi gondolieri dobbiamo sempre ringraziare i vigili del fuoco e i loro pronti interventi. Certo che è assurdo che qui al Danieli ad ogni forte perturbazione perdiamo gondole. Con calma dovremo pensare a qualche protezione».

